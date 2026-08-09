Ausblick: Rakuten informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Rakuten wird am 10.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Verlust von -7,272 JPY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -23,560 JPY je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Rakuten in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,25 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 10 Analysten durchschnittlich bei 657,51 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren noch 596,37 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Die Prognosen von 15 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust je Aktie von -11,590 JPY, gegenüber -82,240 JPY je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 16 Analysten durchschnittlich 2.766,78 Milliarden JPY im Vergleich zu 2.496,58 Milliarden JPY im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at