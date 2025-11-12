Rakuten Aktie
WKN: 927128 / ISIN: JP3967200001
|
12.11.2025 07:01:06
Ausblick: Rakuten legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Rakuten öffnet am 13.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal.
Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich auf 9,71 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Rakuten ein EPS von -34,600 JPY je Aktie vermeldet.
8 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 10,53 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 566,71 Milliarden JPY. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 626,39 Milliarden JPY aus.
Die Schätzungen von 10 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -58,741 JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -75,610 JPY einfahren können. Beim Umsatz gehen 12 Analysten von durchschnittlich 2.482,57 Milliarden JPY aus, nachdem im Vorjahr 2.279,23 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Rakuten Inc.mehr Nachrichten
|
07:01
|Ausblick: Rakuten legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
29.10.25
|Erste Schätzungen: Rakuten legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
07.08.25
|Ausblick: Rakuten zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
13.05.25
|Ausblick: Rakuten stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
Analysen zu Rakuten Inc.mehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Rakuten Inc.
|5,69
|-0,70%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerEnde des US-Shutdowns in Sicht: US-Börsen mit unterschiedlichen Vorzeichen -- ATX letztlich mit Rückenwind -- DAX schließlich erneut mit Gewinnen -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich höher
Am heimischen Aktienmarkt waren Gewinne zu sehen. Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich ebenfalls mit Aufschlägen. Die US-Börsen notieren zur Wochenmitte auf unterschiedlichem Terrain. In Fernost ging es mehrheitlich leicht aufwärts.