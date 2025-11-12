Ausblick: Rakuten legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Rakuten öffnet am 13.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich auf 9,71 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Rakuten ein EPS von -34,600 JPY je Aktie vermeldet.

8 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 10,53 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 566,71 Milliarden JPY. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 626,39 Milliarden JPY aus.

Die Schätzungen von 10 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -58,741 JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -75,610 JPY einfahren können. Beim Umsatz gehen 12 Analysten von durchschnittlich 2.482,57 Milliarden JPY aus, nachdem im Vorjahr 2.279,23 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at