Ausblick: Rakuten stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Rakuten wird sich am 12.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.

1 Analyst prognostiziert einen Verlust je Aktie von -0,038 USD gegenüber -0,040 USD im Vorjahresquartal.

6 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 4,15 Milliarden USD – das würde einem Abschlag von 4,33 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 4,34 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 10 Analysten im Durchschnitt einen Verlust je Aktie von -0,420 USD, gegenüber -0,500 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 13 Analysten durchschnittlich auf 15,82 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 15,04 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at