Rakuten Aktie
WKN: 927128 / ISIN: JP3967200001
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13.05.2026 07:01:06
Ausblick: Rakuten zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Rakuten präsentiert am 14.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.
Die Prognosen von 2 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt -19,321 JPY. Dies würde einen Gewinn von 43,31 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem Rakuten -34,080 JPY je Aktie vermeldete.
Rakuten soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 616,38 Milliarden JPY abgeschlossen haben – davon gehen 9 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 9,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 562,70 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 12 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -12,097 JPY aus, während im Vorjahreszeitraum -82,240 JPY vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 12 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2.726,97 Milliarden JPY in den Büchern stehen werden, gegenüber 2.496,58 Milliarden JPY im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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