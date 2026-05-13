Rakuten Aktie
WKN DE: A12GJC / ISIN: US75102W1080
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13.05.2026 07:01:06
Ausblick: Rakuten zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Rakuten lässt sich am 14.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Rakuten die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
Im Durchschnitt erwarten 2 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,124 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,220 USD je Aktie vermeldet.
Die Schätzungen von 9 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 3,92 Milliarden USD – ein Plus von 6,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Rakuten 3,69 Milliarden USD erwirtschaften konnte.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 12 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,078 USD aus. Im Vorjahr waren -0,550 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 12 Analysten im Durchschnitt 17,34 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 16,69 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
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