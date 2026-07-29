Ausblick: Ralliant veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Ralliant wird am 30.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

12 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,623 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,420 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

11 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 550,8 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 9,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 503,3 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 12 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,66 USD aus, während im Vorjahreszeitraum -10,840 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 12 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,23 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 2,07 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at