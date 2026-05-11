Ralliant Corporation Registered Shs When Issued Aktie

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WKN DE: A418V9 / ISIN: US7509401086

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11.05.2026 07:01:06

Ausblick: Ralliant zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Ralliant äußert sich am 12.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

12 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,490 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,570 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

10 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 6,98 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 481,8 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Ralliant für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 515,4 Millionen USD aus.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 12 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 2,35 USD je Aktie, gegenüber -10,840 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 11 Analysten durchschnittlich bei 2,17 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 2,07 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

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