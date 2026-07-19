Ausblick: Rallis India öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Rallis India wird am 20.07.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

3 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,00 INR. Im Vorjahresquartal waren 4,89 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz gehen 7 Analysten von einem Zuwachs von 0,88 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 9,65 Milliarden INR gegenüber 9,57 Milliarden INR im Vorjahrszeitraum.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 10 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 12,74 INR aus, während im Vorjahreszeitraum 9,46 INR vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 13 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 32,75 Milliarden INR in den Büchern stehen werden, gegenüber 28,92 Milliarden INR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at