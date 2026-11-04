Ausblick: Ralph Lauren A legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Ralph Lauren A wird am 05.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Prognosen von 15 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 4,26 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Ralph Lauren A noch ein Gewinn pro Aktie von 3,33 USD in den Büchern gestanden.

15 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 2,13 Milliarden USD – das wäre ein Zuwachs von 5,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,01 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Für das Fiskaljahr rechnen 16 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 18,95 USD, gegenüber 15,11 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 15 Analysten durchschnittlich auf 8,69 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 8,11 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion Finanzen.net