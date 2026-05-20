Ausblick: Ralph Lauren A stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Ralph Lauren A wird am 21.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Schätzungen von 16 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 2,55 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 25,62 Prozent erhöht. Damals waren 2,03 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

15 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 8,79 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 1,70 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,85 Milliarden USD aus.

Die Erwartungen von 17 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 16,33 USD je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 11,61 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 15 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 7,98 Milliarden USD, gegenüber 7,08 Milliarden USD im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.at