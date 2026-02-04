Ausblick: Ralph Lauren A veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Ralph Lauren A veröffentlicht am 05.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

In Sachen EPS gehen 16 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 5,82 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Ralph Lauren A noch 4,66 USD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 15 Analysten ein Plus von 7,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 2,31 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,14 Milliarden USD umgesetzt.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 17 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 15,55 USD je Aktie, gegenüber 11,61 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 15 Analysten durchschnittlich bei 7,81 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 7,08 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at