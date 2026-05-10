Ramaco Resource a Aktie
WKN DE: A3EMQ8 / ISIN: US75134P6007
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10.05.2026 07:01:06
Ausblick: Ramaco Resources A öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Ramaco Resources A wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 11.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.
Im Durchschnitt erwarten 9 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,205 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,190 USD je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite soll Ramaco Resources A 7 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 129,7 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 3,67 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Ramaco Resources A 134,7 Millionen USD umsetzen können.
Die Erwartungen von 9 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Verlust von -0,323 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren -0,990 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 9 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 638,3 Millionen USD, gegenüber 536,6 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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