Ramaco Resource a Aktie

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WKN DE: A3EMQ8 / ISIN: US75134P6007

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10.05.2026 07:01:06

Ausblick: Ramaco Resources A öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Ramaco Resources A wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 11.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

Im Durchschnitt erwarten 9 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,205 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,190 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite soll Ramaco Resources A 7 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 129,7 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 3,67 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Ramaco Resources A 134,7 Millionen USD umsetzen können.

Die Erwartungen von 9 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Verlust von -0,323 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren -0,990 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 9 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 638,3 Millionen USD, gegenüber 536,6 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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