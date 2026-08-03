Ausblick: Ramaco Resources A stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Ramaco Resources A stellt am 04.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

9 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,248 USD aus. Im Vorjahresquartal waren -0,290 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal soll Ramaco Resources A nach den Prognosen von 7 Analysten im Schnitt 133,7 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 12,58 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 153,0 Millionen USD umgesetzt worden.

Die Schätzungen von 9 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,757 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,990 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 9 Analysten von durchschnittlich 597,0 Millionen USD aus, nachdem im Vorjahr 536,6 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at