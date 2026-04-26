Ausblick: Rambus stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Rambus wird am 27.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.

8 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,641 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,560 USD je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz gehen 8 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 179,9 Millionen USD aus – eine Steigerung von 7,97 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Rambus einen Umsatz von 166,7 Millionen USD eingefahren.

Für das Fiskaljahr rechnen 9 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,95 USD im Vergleich zu 2,11 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 9 Analysten durchschnittlich bei 805,1 Millionen USD, gegenüber 707,6 Millionen USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at