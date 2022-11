Ausblick: Ramco-Gershenson Properties Trust Registered legt Quartalsergebnis vor

Ramco-Gershenson Properties Trust Registered präsentiert in der am 02.11.2022 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2022 endete.

4 Analysten schätzen im Schnitt, dass Ramco-Gershenson Properties Trust Registered im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,046 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,290 USD je Aktie gewesen.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 6 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 0,67 Prozent auf 54,8 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 55,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,030 USD im Vergleich zu 0,750 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 7 Analysten durchschnittlich bei 218,4 Millionen USD, gegenüber 207,1 Millionen USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at