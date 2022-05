Ausblick: Rana Gruber AS Registered gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Rana Gruber AS Registered wird am 12.05.2022 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.03.2022 abgelaufen ist.

1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 2,98 NOK. Im Vorjahresquartal waren 3,91 NOK je Aktie in den Büchern gestanden.

1 Analyst rechnet mit einem Umsatz von 513,8 Millionen NOK gegenüber 529,1 Millionen NOK im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 2,88 Prozent.

Für das Fiskaljahr rechnet 1 Analyst mit einem Gewinn je Aktie von 15,02 NOK, gegenüber 13,83 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 1,85 Milliarden NOK geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,64 Milliarden NOK generiert wurden.

Redaktion finanzen.at