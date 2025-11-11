Ausblick: Rana Gruber AS Registered zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Rana Gruber AS Registered wird am 12.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorstellen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 3 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 2,14 NOK je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Rana Gruber AS Registered 1,66 NOK je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Quartal soll Rana Gruber AS Registered nach den Prognosen von 3 Analysten 418,4 Millionen NOK umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 7,67 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 388,6 Millionen NOK umgesetzt worden.

Für das Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 8,38 NOK im Vergleich zu 10,00 NOK im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 5 Analysten durchschnittlich bei 1,60 Milliarden NOK, gegenüber 1,66 Milliarden NOK ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at