Rana Gruber AS Registered Shs Aktie
WKN DE: A2QPU1 / ISIN: NO0010907389
|
11.02.2026 07:01:06
Ausblick: Rana Gruber AS Registered zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Rana Gruber AS Registered wird am 12.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
3 Analysten schätzen, dass Rana Gruber AS Registered für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,84 NOK vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,54 NOK je Aktie erwirtschaftet.
3 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 1,83 Prozent auf 451,3 Millionen NOK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 443,2 Millionen NOK in den Büchern gestanden.
5 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 8,24 NOK je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren 10,00 NOK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 1,58 Milliarden NOK, gegenüber 1,66 Milliarden NOK im vorherigen Zeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
