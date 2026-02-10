Randstad Aktie

WKN: 879309 / ISIN: NL0000379121

10.02.2026 07:01:06

Ausblick: Randstad gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Randstad wird am 11.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 6 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,688 EUR je Aktie gegenüber -0,860 EUR je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite soll Randstad 5 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 5,83 Milliarden EUR verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 4,17 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Randstad 6,08 Milliarden EUR umsetzen können.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 16 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 2,41 EUR, gegenüber 0,650 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 15 Analysten durchschnittlich auf 23,13 Milliarden EUR geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 24,12 Milliarden EUR erwirtschaftet wurden.

Randstad Holding N.V. 27,76 -9,43%

