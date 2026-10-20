Randstad Aktie
WKN: 879309 / ISIN: NL0000379121
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20.10.2026 07:01:06
Ausblick: Randstad gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Randstad wird sich am 21.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äußern.
Im Schnitt gehen 6 Analysten von einem Gewinn von 0,703 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,460 EUR je Aktie erzielt worden.
5 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 5,97 Milliarden EUR – das würde einem Zuwachs von 2,80 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 5,81 Milliarden EUR erwirtschaftet worden.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 16 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,60 EUR, gegenüber 1,66 EUR je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 14 Analysten im Durchschnitt 23,44 Milliarden EUR, nachdem im Vorjahr 23,08 Milliarden EUR generiert worden waren.
Redaktion finanzen.at
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