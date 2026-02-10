Ausblick: Randstad informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Randstad wird am 11.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

6 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,403 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,460 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 5 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 5,31 Prozent auf 6,83 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Randstad noch 6,49 Milliarden USD umgesetzt.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 15 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,40 USD, gegenüber 0,350 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 14 Analysten im Durchschnitt 27,07 Milliarden USD, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 26,09 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at