Ausblick: Randstad informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Randstad lädt am 22.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.

5 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,615 EUR. Das entspräche einem Zuwachs von 136,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,260 EUR erwirtschaftet wurden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Randstad in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,10 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 5,80 Milliarden EUR im Vergleich zu 5,79 Milliarden EUR im Vorjahresquartal.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 15 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 2,55 EUR prognostiziert. Im Vorjahr waren es 1,66 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 14 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 23,12 Milliarden EUR umgesetzt werden sollen, gegenüber 23,08 Milliarden EUR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at