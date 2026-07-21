Randstad Aktie

Randstad für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A14W1Q / ISIN: US75279Q1085

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21.07.2026 07:01:06

Ausblick: Randstad veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Randstad gibt am 22.07.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Im Schnitt gehen 5 Analysten von einem Gewinn von 0,351 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,150 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite erwarten 4 Analysten ein Plus von 0,55 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 6,60 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 6,57 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr rechnen 14 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,46 USD, gegenüber 0,940 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 13 Analysten durchschnittlich auf 26,63 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 26,04 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

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