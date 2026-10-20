Randstad Aktie
WKN DE: A14W1Q / ISIN: US75279Q1085
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20.10.2026 07:01:06
Ausblick: Randstad zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Randstad stellt am 21.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
6 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,403 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 49,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,270 USD erwirtschaftet wurden.
Den Umsatz betreffend erwarten 5 Analysten einen Zuwachs von 1,04 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 6,86 Milliarden USD gegenüber 6,79 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.
Die Erwartungen von 15 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 1,49 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,940 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 13 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 26,94 Milliarden USD, gegenüber 26,04 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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