Ausblick: Range Resources stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Range Resources wird am 21.07.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

In Sachen EPS gehen 22 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,674 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Range Resources noch 0,990 USD je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz gehen 17 Analysten von einem Zuwachs von 6,09 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 744,3 Millionen USD gegenüber 701,5 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Der Ausblick von 22 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 4,02 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 2,74 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 18 Analysten auf durchschnittlich 3,49 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 2,99 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at