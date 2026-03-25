Ausblick: Rani Therapeutics A öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Rani Therapeutics A gibt am 26.03.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich -0,048 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 82,22 Prozent erhöht. Damals waren -0,270 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal soll Rani Therapeutics A im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 5,0 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 4 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 385,44 Prozent gesteigert.

Die Prognosen von 4 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust je Aktie von -0,425 USD, gegenüber -1,050 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 4 Analysten durchschnittlich 5,2 Millionen USD im Vergleich zu 1,0 Millionen USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at