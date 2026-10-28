Ausblick: Ranpak A informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Ranpak A lädt am 29.10.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Verlust von -0,025 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,120 USD je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Ranpak A in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,29 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 108,9 Millionen USD im Vergleich zu 99,6 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 2 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Verlust von -0,175 USD je Aktie, gegenüber -0,450 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 3 Analysten durchschnittlich bei 434,0 Millionen USD. Im Vorjahr waren 395,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at