Ranpak a Aktie
WKN DE: A2PLRS / ISIN: US75321W1036
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28.10.2026 07:01:06
Ausblick: Ranpak A informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Ranpak A lädt am 29.10.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Verlust von -0,025 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,120 USD je Aktie erzielt worden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Ranpak A in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,29 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 108,9 Millionen USD im Vergleich zu 99,6 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 2 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Verlust von -0,175 USD je Aktie, gegenüber -0,450 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 3 Analysten durchschnittlich bei 434,0 Millionen USD. Im Vorjahr waren 395,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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