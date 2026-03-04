Ausblick: Ranpak A präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Ranpak A stellt am 05.03.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich -0,033 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 67,00 Prozent erhöht. Damals waren -0,100 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Ranpak A in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,45 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 112,8 Millionen USD im Vergleich zu 105,0 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 3 Analysten nun im Schnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,323 USD im Vergleich zu -0,260 USD im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 395,9 Millionen USD, gegenüber 368,9 Millionen USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at