Ausblick: Ranpak A stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Ranpak A wird am 30.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

2 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,075 USD gegenüber -0,090 USD im Vorjahresquartal.

3 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 100,9 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 9,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 92,3 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 2 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,185 USD, gegenüber -0,450 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 3 Analysten auf durchschnittlich 430,8 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 395,0 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at