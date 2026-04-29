Ranpak a Aktie

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WKN DE: A2PLRS / ISIN: US75321W1036

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29.04.2026 07:01:06

Ausblick: Ranpak A zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Ranpak A stellt am 30.04.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

3 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,110 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,130 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten ein Plus von 0,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 91,6 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 91,2 Millionen USD umgesetzt.

Die Erwartungen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust von -0,217 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,450 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 3 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 423,2 Millionen USD, gegenüber 395,0 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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