WKN DE: A3CU1L / ISIN: US75340L1044

11.03.2026 07:01:06

Ausblick: Rapid Micro Biosystems A stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Rapid Micro Biosystems A wird am 12.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Im Durchschnitt erwarten 3 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,227 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,220 USD je Aktie vermeldet.

4 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 38,08 Prozent auf 11,4 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 8,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

3 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Verlust von -1,007 USD je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren -1,080 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 33,7 Millionen USD, gegenüber 28,1 Millionen USD im vorherigen Zeitraum, aus.

Rapid Micro Biosystems Inc Registered Shs -A-

