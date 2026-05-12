Rapid Micro Biosystem a Aktie
WKN DE: A3CU1L / ISIN: US75340L1044
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12.05.2026 07:01:06
Ausblick: Rapid Micro Biosystems A zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Rapid Micro Biosystems A stellt am 13.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.
3 Analysten schätzen im Schnitt, dass Rapid Micro Biosystems A im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,247 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,260 USD je Aktie gewesen.
Den Umsatz betreffend erwarten 4 Analysten einen Zuwachs von 5,41 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 7,6 Millionen USD gegenüber 7,2 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 3 Analysten im Schnitt mit einem Verlust von -0,923 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -1,050 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 4 Analysten durchschnittlich auf 39,2 Millionen USD, gegenüber 33,6 Millionen USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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