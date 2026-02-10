Ausblick: Rapid7 informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Rapid7 wird am 10.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Schätzungen von 23 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,411 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 1270,0 Prozent erhöht. Damals waren 0,030 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 21 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 0,57 Prozent auf 215,0 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 216,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 24 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 2,05 USD, gegenüber 0,410 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 23 Analysten durchschnittlich auf 857,3 Millionen USD geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 844,0 Millionen USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at