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WKN DE: A14WK1 / ISIN: US7534221046

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04.05.2026 07:01:06

Ausblick: Rapid7 stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Rapid7 veröffentlicht am 05.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

24 Analysten schätzen im Schnitt, dass Rapid7 im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,303 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,030 USD je Aktie gewesen.

Im abgelaufenen Quartal soll Rapid7 nach den Prognosen von 22 Analysten im Schnitt 208,0 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 1,09 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 210,3 Millionen USD umgesetzt worden.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 24 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,55 USD, gegenüber 0,360 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 23 Analysten auf durchschnittlich 838,8 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 859,8 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

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