Rapid7 Aktie
WKN DE: A14WK1 / ISIN: US7534221046
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03.11.2026 07:01:06
Ausblick: Rapid7 verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Rapid7 öffnet am 04.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.
Die Schätzungen von 22 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,456 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Rapid7 0,150 USD je Aktie eingenommen.
20 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 209,1 Millionen USD gegenüber 218,0 Millionen USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 4,09 Prozent.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 22 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 1,80 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 0,360 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 21 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 839,0 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 859,8 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion Finanzen.net
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