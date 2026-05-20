Rategain Travel Technologies Aktie
WKN DE: A3C9MH / ISIN: INE0CLI01024
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20.05.2026 07:01:06
Ausblick: Rategain Travel Technologies gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Rategain Travel Technologies äußert sich am 21.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.
5 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 4,68 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 4,65 INR je Aktie erzielt worden.
Den Umsatz betreffend erwarten 8 Analysten einen Zuwachs von 160,83 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 6,80 Milliarden INR gegenüber 2,61 Milliarden INR im Vorjahrszeitraum.
Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 8 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 17,83 INR je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 17,73 INR je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 8 Analysten durchschnittlich auf 17,88 Milliarden INR, gegenüber 10,77 Milliarden INR im entsprechenden Zeitraum zuvor.
Redaktion finanzen.at
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