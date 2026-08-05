Ausblick: Rategain Travel Technologies stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Rategain Travel Technologies gibt am 06.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Prognosen von 5 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 5,96 INR je Aktie gegenüber 3,98 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

7 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 173,30 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 2,73 Milliarden INR. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 7,46 Milliarden INR aus.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 11 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 27,89 INR je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 16,47 INR je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 11 Analysten durchschnittlich auf 30,62 Milliarden INR, gegenüber 18,24 Milliarden INR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at