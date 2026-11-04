Ausblick: Rategain Travel Technologies vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Rategain Travel Technologies öffnet am 05.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 7 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 7,20 INR je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Rategain Travel Technologies 4,32 INR je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz gehen 11 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 7,74 Milliarden INR aus – eine Steigerung von 162,26 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Rategain Travel Technologies einen Umsatz von 2,95 Milliarden INR eingefahren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 13 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 31,74 INR, während im vorherigen Jahr noch 16,47 INR erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 14 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 31,49 Milliarden INR umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 18,24 Milliarden INR waren.

Redaktion Finanzen.net