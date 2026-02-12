Ausblick: Rategain Travel Technologies zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Rategain Travel Technologies wird sich am 13.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 3,95 INR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Rategain Travel Technologies 4,80 INR je Aktie eingenommen.

6 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 89,89 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2,79 Milliarden INR. Dementsprechend gehen die Experten bei Rategain Travel Technologies für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 5,29 Milliarden INR aus.

Insgesamt erwarten 7 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 18,02 INR je Aktie, gegenüber 17,73 INR je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 8 Analysten durchschnittlich auf 17,48 Milliarden INR fest. Im Vorjahr waren noch 10,77 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at