Ausblick: Ratos (A) präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Ratos (A) präsentiert in der am 17.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Die Prognosen von 5 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 1,91 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Ratos (A) noch ein Gewinn pro Aktie von 1,27 SEK in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 6 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 0,48 Prozent auf 5,62 Milliarden SEK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5,59 Milliarden SEK erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 6 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 3,69 SEK, gegenüber -2,050 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 6 Analysten durchschnittlich auf 19,09 Milliarden SEK geschätzt, nachdem im Vorjahr 18,83 Milliarden SEK erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at