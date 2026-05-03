Ausblick: Ratos (A) verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Ratos (A) wird am 04.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.

Die Prognosen von 5 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,475 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Ratos (A) noch ein Gewinn pro Aktie von 0,760 SEK in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 6 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 40,70 Prozent auf 4,47 Milliarden SEK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 7,54 Milliarden SEK erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 6 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 3,46 SEK aus, während im Vorjahreszeitraum -2,050 SEK vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 19,02 Milliarden SEK in den Büchern stehen werden, gegenüber 18,83 Milliarden SEK im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at