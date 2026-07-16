Ratos AB Aktie
WKN: 882286 / ISIN: SE0000111940
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16.07.2026 07:01:06
Ausblick: Ratos (B) stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Ratos (B) wird am 17.07.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
In Sachen EPS gehen 5 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,91 SEK je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Ratos (B) noch 1,27 SEK je Aktie eingenommen.
Ratos (B) soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5,62 Milliarden SEK abgeschlossen haben – davon gehen 6 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,59 Milliarden SEK erwirtschaftet worden waren.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 6 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 3,69 SEK, gegenüber -2,050 SEK je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 6 Analysten im Durchschnitt 19,09 Milliarden SEK, nachdem im Vorjahr 18,83 Milliarden SEK generiert worden waren.
Redaktion finanzen.at
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