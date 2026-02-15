Ausblick: Ratos (B) verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Ratos (B) wird am 16.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Schätzungen von 5 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,340 SEK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,710 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 5 Analysten ein Minus von 42,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 4,41 Milliarden SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7,73 Milliarden SEK umgesetzt.

Für das beendete Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,75 SEK, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch 0,760 SEK vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 6 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 20,69 Milliarden SEK erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 32,13 Milliarden SEK waren.

Redaktion finanzen.at