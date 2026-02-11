Raute Aktie

WKN: 905716 / ISIN: FI0009004741

11.02.2026 07:01:06

Ausblick: Raute stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Raute wird am 12.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass Raute im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,558 EUR je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,540 EUR je Aktie gewesen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Raute in dem im Dezember abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 19,53 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 45,5 Millionen EUR. Im Vorjahresviertel waren noch 56,5 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

2 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 2,26 EUR je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Gewinn. Damals waren 1,96 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 184,9 Millionen EUR, gegenüber 204,5 Millionen EUR im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Raute Oyj (A)

Analysen zu Raute Oyj (A)

Aktien in diesem Artikel

Raute Oyj (A) 14,45 -1,03% Raute Oyj (A)

Börse aktuell - Live Ticker

ATX dreht ins Minus -- DAX im Plus -- Wall Street in Rot -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Donnerstag mit negativer Tendenz. Der deutsche Leitindex verbucht Gewinne. Die US-Börsen präsentieren sich mit negativen Vorzeichen. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Donnerstag uneinheitlich.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

