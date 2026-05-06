Ausblick: Raute verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Raute öffnet am 07.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,305 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,690 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Raute in dem im März abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 31,07 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 35,8 Millionen EUR im Vergleich zu 51,9 Millionen EUR im Vorjahresquartal.

Die Erwartungen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 1,35 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 2,12 EUR je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 2 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 143,1 Millionen EUR, gegenüber 175,6 Millionen EUR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at