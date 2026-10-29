Raute Aktie

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WKN: 905716 / ISIN: FI0009004741

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29.10.2026 07:01:06

Ausblick: Raute zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Raute wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 30.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 1 Analyst für das vergangene Quartal auf 0,222 EUR je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Raute 0,650 EUR je Aktie erwirtschaftet.

Den Umsatz betreffend erwartet 1 Analyst eine Verringerung von 29,73 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegt die Erwartung bei 30,7 Millionen EUR gegenüber 43,7 Millionen EUR im Vorjahrszeitraum.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr hat 1 Analyst seine Schätzung abgegeben. Der Experte erwartet einen Gewinn von 1,26 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 2,12 EUR je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst von insgesamt 129,7 Millionen EUR aus im Gegensatz zu 175,6 Millionen EUR Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net

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