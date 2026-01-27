Raymond James Financial Aktie

Raymond James Financial für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 875072 / ISIN: US7547301090

27.01.2026 07:01:06

Ausblick: Raymond James Financial legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Raymond James Financial stellt am 28.01.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Schätzungen von 11 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 2,83 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 1,05 Prozent verringert. Damals waren 2,86 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

7 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 4,37 Prozent auf 3,81 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3,98 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 13 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 12,01 USD aus. Im Vorjahr waren 10,30 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 9 Analysten im Durchschnitt 15,56 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 15,90 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at

