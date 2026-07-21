Ausblick: Raymond James Financial präsentiert Quartalsergebnisse

Raymond James Financial lädt am 22.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.

13 Analysten schätzen, dass Raymond James Financial für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,93 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 2,12 USD je Aktie erwirtschaftet.

Raymond James Financial soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3,87 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 8 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 0,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,90 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Die Erwartungen von 14 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 12,01 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 10,30 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 9 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 15,65 Milliarden USD, gegenüber 15,90 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at