Ausblick: Raymond James Financial verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Raymond James Financial wird am 28.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

15 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,26 USD. Im Vorjahresquartal waren 2,95 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 10 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 4,20 Milliarden USD aus – das entspräche einem Plus von 0,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,18 Milliarden USD in den Büchern standen.

Für das beendete Fiskaljahr erwarten 16 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 12,10 USD, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch 10,30 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 11 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 15,73 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 15,90 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at