Ausblick: Raymond Lifestyle stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Raymond Lifestyle lädt am 29.10.2025 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal 12,30 INR. Dies würde einem Zuwachs von 77,75 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Raymond Lifestyle 6,92 INR je Aktie vermeldete.

2 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 7,60 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 17,08 Milliarden INR. Dementsprechend gehen die Experten bei Raymond Lifestyle für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 18,38 Milliarden INR aus.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 53,55 INR, während im vorherigen Jahr noch 6,00 INR erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 69,25 Milliarden INR umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 61,48 Milliarden INR waren.

Redaktion finanzen.at